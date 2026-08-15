Боевиков ВСУ под Запорожьем лишили связи после жалоб на отсутствие еды и воды Пожаловавшихся Драпатому на отсутствие воды и провизии боевиков ВСУ лишили связи

Москва15 авг Вести.Военнослужащих 121-й отдельной бригады территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных на запорожском направлении, лишили связи после жалоб главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому на отсутствие продовольствия и воды на позициях.

Ранее командир взвода огневой поддержки 121-й бригады Анатолий Сащук записал видеообращение к главкому ВСУ, в котором отметил нехватку еды, воды и медикаментов и потребовал эвакуации подразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой украинские СМИ.

(Военнослужащих – прим. ред.) 121-й бригады ТРО, которые пожаловались Драпатому на отсутствие воды и еды, а также ротаций, лишили связи с внешним миром говорится в сообщении в Telegram-канале издания

Сестра командира взвода Татьяна Кравчук подтвердила, что связь с военнослужащими прервалась с 11 августа.

Наши родные предупреждали нас, что такое может быть – что связь отключат. Это делается специально, чтобы больше никакая информация не распространялась... Командование боится еще большей огласки заявила Кравчук

По ее словам, у бойцов изъяли оборудование Starlink и разрешили использовать только полевую рацию. Кравчук допустила, что подобные проблемы могут быть и в других подразделениях ВСУ, но военнослужащие опасаются говорить об этом публично или их отговаривают предавать такие факты огласке.

Аналогичные жалобы поступали от бойцов 108-й бригады ТРО ВСУ в конце июля. Украинские боевики также сообщали о многомесячном отсутствии ротации и проблемах со снабжением.

Министерство обороны Украины в апреле 2026 года признало дефицит поставок продовольствия для личного состава некоторых бригад.