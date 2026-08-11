Боевики ВСУ пожаловались, что вынуждены пить мочу из-за нехватки воды Боевики 121-й бригады пожаловались главкому ВСУ Драпатому на нехватку снабжения

Москва11 авг Вести.Боевики 121-й бригады ВСУ рассказали о проблемах со снабжением и отсутствии ротации на запорожском направлении. Их обращение к новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому публикуют украинские СМИ.

По словам военных, из-за сложностей с доставкой необходимых ресурсов ситуация на позициях остается тяжелой. При этом командование 121-й бригады заявило, что изложенная информация не отражает всех обстоятельств.

Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-то сказал командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя обращение боевиков, призвала украинских военных бежать со своих позиций.