Москва11 авгВести.Боевики 121-й бригады ВСУ рассказали о проблемах со снабжением и отсутствии ротации на запорожском направлении. Их обращение к новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому публикуют украинские СМИ.
По словам военных, из-за сложностей с доставкой необходимых ресурсов ситуация на позициях остается тяжелой. При этом командование 121-й бригады заявило, что изложенная информация не отражает всех обстоятельств.
Пьем свою мочу и ждем, когда нам сбросят хоть что-тосказал командир взвода огневой поддержки Анатолий Сащук
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя обращение боевиков, призвала украинских военных бежать со своих позиций.