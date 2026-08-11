Захарова призвала боевиков ВСУ бежать с позиций Захарова призвала украинских военных оставить свои позиции

Москва11 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских боевиков бежать со своих позиций.

Она отметила, что военнослужащие ВСУ уничтожаются руками главы киевского режима Владимира Зеленского.

Повторяю: тикайте, хлопцы! Вас уничтожают руками Зеленского написала Захарова в Telegram

Так она прокомментировала обращение украинских военных на запорожском направлении, которые пригрозили оставить позиции из-за проблем со снабжением, ротацией и из-за равнодушия командования.

Военнослужащие 121-й бригады ВСУ записали обращение главкому украинской армии Михаилу Драпатому, заявив, что их уничтожат либо враги, либо командование. Некоторые боевики уже находятся в полубессознательном состоянии от жажды и голода.