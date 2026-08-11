Москва11 авгВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинских боевиков бежать со своих позиций.

Она отметила, что военнослужащие ВСУ уничтожаются руками главы киевского режима Владимира Зеленского.

Повторяю: тикайте, хлопцы! Вас уничтожают руками Зеленского

написала Захарова в Telegram

Так она прокомментировала обращение украинских военных на запорожском направлении, которые пригрозили оставить позиции из-за проблем со снабжением, ротацией и из-за равнодушия командования.

Военнослужащие 121-й бригады ВСУ записали обращение главкому украинской армии Михаилу Драпатому, заявив, что их уничтожат либо враги, либо командование. Некоторые боевики уже находятся в полубессознательном состоянии от жажды и голода.