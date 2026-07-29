Москва29 июл Вести.Пленные боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нехватку провизии на передовых позициях из-за ударов российских войск по путям снабжения ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинские боевики на многих участках местности испытывают проблемы с доставкой материально-технических средств и провианта. Некоторые украинские боевики, которые попадают в плен, жалуются, что они очень сильно голодают. Это свидетельствует о том, что российские войска серьезно контролируют логистику, в том числе по воздуху. И, естественно, это все очень сильно усугубляет ситуацию для украинских боевиков на передовых позициях