Эксперт Джерелиевский заявил, что у боевиков ВСУ полное выгорание Эксперт Джерелиевский: у боевиков ВСУ полное выгорание

Москва7 мая Вести.У боевиков вооруженных сил Украины наблюдается полное выгорание из-за нехватки боеприпасов, еды, медикаментов и отсутствия эвакуации погибших и раненых. Об этом ИС "Вести" заявил редактор отдела журнала "МТО ВС РФ" Борис Джерелиевский.

По его словам, такая ситуация в подразделениях ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

Мы видим результат … эффективной работы … удары в основном планирующими бомбами, по логистическим узлам, по ближайшему тылу противника … И в результате находящиеся … на переднем рубеже боевики оказываются без самых необходимых ресурсов: без боеприпасов, без еды, без медикаментов, без возможности эвакуировать своих погибших и раненых … Это очень тягостно сказывается на их моральном состоянии, на их боевом духе … Происходит полное выгорание, полная деморализация людей сказал эксперт

Ранее военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что в бригаде ВСУ катастрофическая ситуация на маршрутах логистики.