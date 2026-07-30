Поддубный: у ВСУ уже не хватает людей ни на что Поддубный заявил о нехватке личного состава в ВСУ

Москва30 июл Вести.Украинские войска столкнулись с тяжелейшей ситуацией на передовой, связанной с острой нехваткой личного состава и низким качеством подготовки из-за принудительной мобилизации. Об этом заявил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

Поддубный также отметил, что мотивация оставшихся военных оставляет желать лучшего.

На переднем крае мы успешно действуем и идем вперед. У противника тяжелейшая ситуация, в первую очередь связанная с укомплектованностью подразделений и соединений. У противника не хватает людей ни на что. Более того, те люди, которые есть, – немотивированные, уставшие, а когда ты комплектуешь армию карательными методами, принудительным принципом, здесь еще и начинаются серьезные вопросы к качеству подготовки личного состава и к морально-психологической устойчивости личного состава. Частей замотивированных и обученных сильно меньше, чем было еще год назад сказал Поддубный

Ранее военный корреспондент Алексей Гавриш заявил, что ВСУ испытывают серьезные проблемы с личным составом, которые вынуждают их оставлять позиции.