Москва28 июл Вести.Воевать в украинской армии становится уже некому из-за высоких потерь личного состава. Об этом заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, выступая на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по комплектованию ВС военнослужащими по контракту.

По словам политика, Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку бойцов — "воевать там просто некому".

Еще раз, специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы констатировал Медведев

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что основной проблемой ВСУ являются катастрофические потери личного состава. Глава государства отметил, что ежемесячные потери украинских войск составляют около 40 тысяч военнослужащих.