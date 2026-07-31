Зеленский: ситуация на фронте для ВСУ "жесткая"

Зеленский пожаловался на обстановку на фронте Зеленский: ситуация на фронте для ВСУ "жесткая"

Москва31 июл Вести.Обстановка, сложившаяся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, "жесткая". Такое заявление сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он сообщил, что Украина будет искать способы для того, чтобы улучшить обстановку.

Ситуация на фронте жесткая, и будем искать возможности увеличить все программы поддержки украинских подразделений написал в посте Зеленский

Ранее он заявил, что ВСУ потеряли на поле боя около 50 тысяч военнослужащих. Кроме того, еще около 400 тысяч оказались ранены.