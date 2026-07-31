Москва31 июлВести.Вооруженные силы Украины потеряли на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом украинским СМИ заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, еще 400 тысяч получили ранения. Также Зеленский сообщил об огромном количестве пропавших без вести, однако их число раскрывать не стал.
Я не хочу быть очень откровенным …, потому что русские поймут, что происходит с нашей армиейдобавил глава киевского режима
18 июня депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали 522 тела, российской – 33.