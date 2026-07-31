Зеленский: Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат

Зеленский назвал потери Украины в конфликте с Россией Зеленский: Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат

Москва31 июл Вести.Вооруженные силы Украины потеряли на поле боя около 50 тысяч солдат. Об этом украинским СМИ заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, еще 400 тысяч получили ранения. Также Зеленский сообщил об огромном количестве пропавших без вести, однако их число раскрывать не стал.

Я не хочу быть очень откровенным …, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией добавил глава киевского режима

18 июня депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне передали 522 тела, российской – 33.