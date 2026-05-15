Москва15 мая Вести.Россия передаст Украине тела 526 погибших украинских военных. Взамен Москва получит от Киева 41 тело погибших бойцов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Сегодня, 15 мая, Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ. В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии. О планируемом обмене пленными, правда, в формате "тысяча на тысячу" заявил 8 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков.