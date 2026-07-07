Безвозвратные потери ВСУ могут составлять 2 млн человек Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ превысили два миллиона человек

Москва7 июл Вести.Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут превышать два миллиона человек.

Такое мнение высказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в беседе с агентством РИА Новости.

По его словам, российская сторона фиксирует, что украинские формирования преодолели отметку в два миллиона человек по безвозвратным потерям уже несколько месяцев назад.

Командир уточнил, что к безвозвратным потерям в военной терминологии относятся не только погибшие в бою, но и умершие от ран или болезней, а также военнослужащие, которые по разным причинам не могут вернуться в строй, включая получивших инвалидность и пропавших без вести.

Ранее стало известно, что за время операции по освобождению Константиновки ВСУ потеряли порядка 13,5 тысячи военных, 14 танков, 200 орудий артиллерии.