Москва24 апрВести.Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые числятся погибшими и пропавшими без вести, составляет 5 миллионов человек, это данные местных СМИ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Собеседник отметил, что в это число, вероятно, включили всех военнопленных и тяжело раненых боевиков, которые сейчас проходят лечение в госпиталях.
По данным украинских СМИ, пропавшими без вести и погибшими числятся 5 миллионов человекзаявил источник агентства
Он добавил, что датские спецслужбы оценили общие потери ВСУ в 500 тысяч человек. Собеседник журналистов предположил, что оценка была сделана на основе некрологов, опубликованных в соцсетях.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери украинских боевиков с 18 по 24 апреля составили 8225 человек. Наибольший урон противнику нанесла группировка армий "Центр".