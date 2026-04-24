ТАСС: 5 миллионов солдат ВСУ числятся погибшими и пропавшими без вести

Стало известно количество погибших и пропавших без вести солдат ВСУ ТАСС: 5 миллионов солдат ВСУ числятся погибшими и пропавшими без вести

Москва24 апр Вести.Число военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые числятся погибшими и пропавшими без вести, составляет 5 миллионов человек, это данные местных СМИ. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник отметил, что в это число, вероятно, включили всех военнопленных и тяжело раненых боевиков, которые сейчас проходят лечение в госпиталях.

По данным украинских СМИ, пропавшими без вести и погибшими числятся 5 миллионов человек заявил источник агентства

Он добавил, что датские спецслужбы оценили общие потери ВСУ в 500 тысяч человек. Собеседник журналистов предположил, что оценка была сделана на основе некрологов, опубликованных в соцсетях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что потери украинских боевиков с 18 по 24 апреля составили 8225 человек. Наибольший урон противнику нанесла группировка армий "Центр".