ТАСС: ВСУ с начала июня потеряли более 21 тысяч военнослужащих

Подсчитаны потери среди личного состава ВСУ с начала июня ТАСС: ВСУ с начала июня потеряли более 21 тысяч военнослужащих

Москва17 июн Вести.Подразделения Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала июня 2026 года понесли значительные потери. Соответствующие подсчеты проводит ТАСС.

Агентство проанализировало данные ежедневных сводок Минобороны России.

Согласно материалу, в период с 1 по 16 июня украинская армия потеряла порядка 21 405 военнослужащих.

Уточняется, что наибольшие потери националисты понесли в зонах ответственности группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Центр" и "Восток".

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинское командование записывает в дезертиры даже погибших боевиков, пытаясь тем самым скрыть реальные потери в рядах ВСУ.