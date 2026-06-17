Москва17 июнВести.Подразделения Вооруженных силы Украины (ВСУ) с начала июня 2026 года понесли значительные потери. Соответствующие подсчеты проводит ТАСС.
Агентство проанализировало данные ежедневных сводок Минобороны России.
Согласно материалу, в период с 1 по 16 июня украинская армия потеряла порядка 21 405 военнослужащих.
Уточняется, что наибольшие потери националисты понесли в зонах ответственности группировок войск Вооруженных сил России (ВС РФ) "Центр" и "Восток".
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинское командование записывает в дезертиры даже погибших боевиков, пытаясь тем самым скрыть реальные потери в рядах ВСУ.