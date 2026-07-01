Москва1 июлВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за первое полугодие потеряли более 223 тысяч человек. Максимальные потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС РФ — 60 345 боевиков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.
Всего за период с 1 января по 30 июня ВСУ потеряли 223 290 военнослужащих. Большая часть потерь приходится на июнь — 41 397 боевиков.
Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что украинские подразделения находятся в катастрофическом положении на запорожском направлении. Он подчеркнул, что российские бойцы заблокировали ротацию украинских боевиков, а также перерезали им подвоз воды, провианта и боеприпасов.
Между тем в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО в Черниговской области.