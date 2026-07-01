ВСУ за полгода потеряли более 223 тысяч боевиков

Потери ВСУ составили более 223 тысяч боевиков за полгода ВСУ за полгода потеряли более 223 тысяч боевиков

Москва1 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) за первое полугодие потеряли более 223 тысяч человек. Максимальные потери зафиксированы в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВС РФ — 60 345 боевиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

Всего за период с 1 января по 30 июня ВСУ потеряли 223 290 военнослужащих. Большая часть потерь приходится на июнь — 41 397 боевиков.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что украинские подразделения находятся в катастрофическом положении на запорожском направлении. Он подчеркнул, что российские бойцы заблокировали ротацию украинских боевиков, а также перерезали им подвоз воды, провианта и боеприпасов.

Между тем в российских силовых структурах рассказали, что ВСУ несут большие потери среди операторов БПЛА и специалистов ПВО в Черниговской области.