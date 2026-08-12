Аналитик Коротченко: потери ВСУ с начала 2026 года превысили 280 тысяч человек

Коротченко рассказал о потерях ВСУ за первые семь месяцев 2026 года Аналитик Коротченко: потери ВСУ с начала 2026 года превысили 280 тысяч человек

Москва12 авг Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) убитыми и ранеными составили с начала 2026 года более 280 тыс. человек, заявил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью РИА Новости.

По данным Минобороны России, с 1 января по 11 августа 2026 года ВСУ потеряли 282 585 военнослужащих.

При этом наибольшие месячные показатели превышали 40 тыс. человек. Так, в июне ВСУ потеряли 41397 боевиков, а в июле - 44255 боевиков.

По оценке Коротченко, наибольший урон за прошедшие семь месяцев противник понес в зонах ответственности российских группировок "Центр" и "Восток", где ВСУ потеряли 74655 и 74305 человек соответственно.

В зоне действия группировки "Север" потери Киева составили 44655 военнослужащих, в зоне действия "Запада" - 42405, в зоне действия "Юга" - 35570, в зоне действия "Днепра" - 10975 военнослужащих.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат", Герой России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ за все время проведения специальной военной операции (СВО) близятся к 2,5 млн человек.