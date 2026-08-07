Алаудинов рассказал о потерях ВСУ почти в 2,5 млн человек Алаудинов: потери ВСУ за время СВО близятся к отметке в 2,5 млн человек

Москва7 авг Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения специальной военной операции (СВО) близятся к 2,5 млн человек.

Об этом агентству ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

[На Украине] ведется политика тотального уничтожения мужского населения Украины … Даже когда мы им передаем тела их погибших бойцов, они их просто берут, хоронят, не делая никакой экспертизы, не выдают эти тела родным и близким. Цифра [потерь ВСУ] уже давно перешагнула за 2 млн. Мы должны уже для себя понимать, что она движется примерно к 2,5 млн рассказал Алаудинов

Алаудинов заявил, что продолжающееся "тотальное уничтожение мужского населения Украины" служит наглядным свидетельством равнодушия киевских властей к растущему числу потерь.

Хозяевам, которые стоят за сегодняшней властью на Украине, абсолютно наплевать и на мужское население Украины, и на самих жителей Украины, точно так же, как и на жителей России. Им без разницы, сколько нас погибнет в общей сложности - у них есть свои цели, свои задачи добавил он

Ранее командир 76-й дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли более 6 тыс. боевиков на добропольском направлении. Также, по его словам, боевики киевского режима понесли серьезные потери и в техническом оснащении. В частности, уничтожены 14 танков ВСУ, 140 боевых бронированных машин. 54 артиллерийских орудия и миномета, 210 единиц автомобильной техники. Кроме того, были взяты в плен 19 человек личного состава.