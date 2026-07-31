ТАСС: ВСУ могли потерять до 3 миллионов военных, в том числе раненых

Оценены потери ВСУ за все время спецоперации ТАСС: ВСУ могли потерять до 3 миллионов военных, в том числе раненых

Москва31 июл Вести.Вооруженные силы Украины за все время спецоперации могла потерять до 3 миллионов военнослужащих, включая раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.

Собеседник агентства отметил, что цифра в 50 тысяч солдат, озвученная ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским, занижена и не соответствует действительности.

Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых сообщил источник

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что воевать в украинской армии становится уже некому из-за высоких потерь личного состава.