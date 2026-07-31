Москва31 июлВести.Вооруженные силы Украины за все время спецоперации могла потерять до 3 миллионов военнослужащих, включая раненых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей силовых структур.
Собеседник агентства отметил, что цифра в 50 тысяч солдат, озвученная ранее главой киевского режима Владимиром Зеленским, занижена и не соответствует действительности.
Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненыхсообщил источник
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что воевать в украинской армии становится уже некому из-за высоких потерь личного состава.