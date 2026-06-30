ВСУ находятся в катастрофическом положении на запорожском направлении Эксперт рассказал о катастрофическом положении ВСУ на запорожском направлении

Москва30 июн Вести.Подразделения вооруженных сил Украины на запорожском направлении, в частности в районе города Орехов, находятся в катастрофическом положении. Как рассказал ИС "Вести" доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян, российские войска заблокировали ротацию украинских боевиков, а также перерезали им подвоз воды, провианта и боеприпасов.

Речь идет именно о том, что катастрофическое положение ВСУ на всех оперативных направлениях связано еще и с наступлением жары, зноя аномального, можно сказать, на Украине, поэтому отсутствие воды, провианта для ВСУ, а также подвозы боекомплектов, отсутствие ротации, оно вызывает ропот подчеркнул эксперт

Российские войска после освобождения города Гуляйполе и села Комсомольское в Запорожской области создали плацдарм для дальнейшего продвижения к трассе на город Запорожье, добавил Ераносян.

В частности, очень много трофейных октокоптеров взято было в Новоселовке. И сейчас выход к Омельнику, значит, к городу, который … находится в непосредственно близости от ореховского гарнизона уточнил он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что освобождение населенного пункта Лесное в Запорожской области позволило подразделениям группировки войск "Восток" закрепиться на новом рубеже и нарушить устойчивость обороны ВСУ.