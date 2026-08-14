Орехов, где заблокирована группировка ВСУ, может пасть к концу августа Эксперт Крапивник: группировке ВСУ в Орехове остались недели

Москва14 авг Вести.Город Орехов в Запорожской области находится в тактическом окружении, у ВСУ там нет сил. Об этом МК.RU заявил военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

При этом эксперт не исключил, что противник может попытаться бросить на Орехов оставшиеся истощенные резервы.

Орехов находится в тактическом окружении. Территории вокруг города, где пока нет нашего физического присутствия, контролируются нашей артиллерией, авиацией и дронами сказал Крапивник

Военный эксперт отметил, что остатки ВСУ не могут выбраться из города, так как он находится достаточно далеко от подготовленных линий обороны украинских боевиков.

Если не будет прорыва со стороны ВСУ, то Орехов падет до конца августа добавил Крапивник

Он также сообщил, что российские военные уже находятся в центре города, а южная часть населенного пункта полностью освобождена от ВСУ.