Москва7 авгВести.ВС РФ готовятся перерезать одну из двух основных трасс, снабжающих гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Орехов Запорожской области. Об этом сообщил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.
На минувшей неделе армия России освободила в Запорожской области населенные пункты Любицкое и Зарница.
В Запорожской области мы приближаемся к одной из двух основных трасс-артерий, которые снабжают Ореховский гарнизон. После освобождения Любицкого севернее был освобожден населенный пункт Зарницасказал военкор
Он отметил, что за Зарницей четыре километра остается до населенного пункта Барвиновка - это второй населенный пункт вместе с Любицким, который находится на этой трассе.
И ниже Любицкого находится Омельник, который также находится на этой трасседобавил Владимир Разин
По его словам, приближение к Барвиновке и Омельнику приведет к тому, что одна из двух трасс снабжения Ореховского гарнизона в Запорожской области будет перерезана.