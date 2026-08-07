ВС РФ готовятся перерезать один из двух путей снабжения гарнизона ВСУ в Орехове Военкор: ВС РФ готовятся частично отрезать снабжение Ореховского гарнизона ВСУ

Москва7 авг Вести.ВС РФ готовятся перерезать одну из двух основных трасс, снабжающих гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Орехов Запорожской области. Об этом сообщил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

На минувшей неделе армия России освободила в Запорожской области населенные пункты Любицкое и Зарница.

В Запорожской области мы приближаемся к одной из двух основных трасс-артерий, которые снабжают Ореховский гарнизон. После освобождения Любицкого севернее был освобожден населенный пункт Зарница сказал военкор

Он отметил, что за Зарницей четыре километра остается до населенного пункта Барвиновка - это второй населенный пункт вместе с Любицким, который находится на этой трассе.

И ниже Любицкого находится Омельник, который также находится на этой трассе добавил Владимир Разин

По его словам, приближение к Барвиновке и Омельнику приведет к тому, что одна из двух трасс снабжения Ореховского гарнизона в Запорожской области будет перерезана.