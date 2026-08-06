Штурмовики "Востока" выявили множество "лисьих нор" ВСУ в боях за Зарницу Прятались до последнего: бойцы "Востока" рассказали, как освобождали Зарницу

Москва6 авг Вести.Во время освобождения села Зарница на запорожском направлении бойцы 5-й отдельной гвардейской танковой бригады группировки "Восток" зачистили множество блиндажей, представлявших мощный укрепрайон ВСУ. Об этом рассказал ИС "Вести" штурмовик с позывным Саид.

На подступах к населенному пункту противник выстроил серьезные оборонительные сооружения. Зарница, находящаяся на стратегической высоте, была одним из центров запуска беспилотников.

В Зарнице между домами было вырыто очень много нор. Один человек, например, вылезает с одной стороны — по нему работаешь, а он раз, спрячется, и с другой стороны может вылезти тот же самый противник сообщил Саид

Тяжелыми гексакоптерами боевики управляли как из домов, которых в селе около полусотни, так и из блиндажей, представлявших собой сеть подземных коммуникаций.

Поворот влево — еще одна комната, за ней еще третья. Там еще были "лисьи норы" прокопаны в стене хода, лазы. Они прятались там до последнего вспоминает штурмовик с позывным Ростов

Бетонные долговременные огневые точки (ДОТы) и опорные пункты выявляли поочередно и точечно отрабатывали по ним как дронами, так и ствольной артиллерией. Штурмовые подразделения забрасывали их гранатами и прорывались со стрелковым боем, попутно ведя огонь по воздушным целям.

Одним из первых к Зарнице подошел боец с позывным Победа: закрепился на позиции и неделю проводил разведку под носом у врага. Вычислил минометные точки и дислокацию дроноводов. Его доклады во многом и предопределили победу в боях за населенный пункт. К стремительному штурму неприятель оказался не готов.

Противник проходил возле меня. Автомат был наготове, хорошо замаскирован. Тут уже было непонятно — заметят меня или не заметят. Противник ходил в расслабленном состоянии: сидел, наблюдал, ничего не боялся, думал наших там нет рассказал Победа

С освобождением Зарницы под контроль "Востока" перешел важный участок обороны противника — более 11 километров по линии соприкосновения. Кроме того, ВСУ лишились своего очередного логистического узла. Это создает возможность для дальнейшего продвижения ВС РФ на западе запорожского направления.