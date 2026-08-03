"Доброе утро" с огоньком: ВС РФ поприветствовали боевиков ВСУ в Любицком Боец с позывным Осей рассказал, как пожелал доброго утра боевикам ВСУ в Любицком

Москва3 авг Вести.Бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А. Щаденко освободили населенный пункт Любицкое в Запорожской области.

Стрелок-наводчик с позывным Осей рассказал ИС "Вести", как рано утром им удалось застать врага врасплох, буквально "пожелав" им доброго утра залпами орудий.

На подступах к населенному пункту Любицкое российские подразделения столкнулись с минными заграждениями нажимного действия, установленными по периметру села. Силами инженерно-саперных групп был обеспечен проход для штурмовых отрядов. В утренние часы подразделениями было проведено успешное наступление, в результате которого населенный пункт был полностью очищен от сил противника. На месте боестолкновения обнаружены лишь элементы форменного обмундирования вражеских формирований

Вот есть шевроны — украинский герб. Также есть всякие нашивки с надписью там "Доброго вечера, мы из Украины". Но мы им пожелали доброго утра, потому что заходили утром ранним. Они, конечно, не ожидали, что мы придем и максимально не очень были рады рассказал стрелок-наводчик

Он рассказал, что найденные шевроны принадлежат инженерным частям ВСУ, ранее отвечавшим за минирование подступов к Любицкому. Из-за нехватки пехоты украинское командование переводит инженеров в штурмовые подразделения, бросая их на удержание населенного пункта в качестве рядовых бойцов.

Успешное выполнение задач в Любицком стало возможным благодаря эффективной координации действий пехотных подразделений, артиллерии, авиации и операторов БПЛА. Систематическое применение авиационных бомб (ФАБ) по укреплениям противника привело к существенному ослаблению его оборонительного потенциала. Бойцы продемонстрировали безупречную выучку и мастерство, успешно завершив операцию по освобождению села Любицкое. Финальным штрихом стало водружение российского триколора над освобожденным населенным пунктом Любицкое — символом возвращения к мирной жизни и победы над противником

Флаг, естественно, мы заберем с собой до следующего населенного пункта, чтобы уже и там освободить всю эту территорию и торжественно его развернуть рассказали бойцы

Во время освобождения села Любицкое в Запорожской области, военнослужащие группировки "Восток" зачистили укрепрайон площадью более 12 квадратных километров. Бойцы ликвидировали около роты боевиков и уничтожили 26 бронемашин.

Ранее глава МО РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.А.Щаденко с освобождением населенного пункта Любицкое Запорожской области. Он отметил, что эта победа станет символом стойкости и отваги бойцов, а также войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения.