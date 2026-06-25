Российские бойцы закрепились на востоке Любицкого в Запорожской области Марочко: ВС России закрепились на востоке запорожского Любицкого

Москва25 июн Вести.Вооруженные силы (ВС) России расширили зону контроля в районе села Любицкое в Запорожской области. Об этом заявил военный аналитик Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его информации, российским бойцам удалось закрепиться в восточной части Любицкого. Он уточнил, что речь идет о лесополосе.

За истекшие сутки в районе Любицкого в Запорожской области велись боевые действия сказал Марочко

Ранее механик-водитель группировки войск "Восток" с позывным Белый сообщил, что в районах населенных пунктов Любицкое и Зарница прорвана оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ).