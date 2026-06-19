Москва19 июнВести.В районах населенных пунктов Любицкое и Зарница прорвана оборона ВСУ. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Восток" с позывным Белый.
Поддержку штурмовым группам на земле оказывают всеми возможными способами. Танкисты 29-й армии ведут плотный огонь по позициям противника. Тем самым обеспечивается продвижение мотострелков, отметил он.
Если мы работаем навесными, то мы подготавливаем пехоте место для захода. Мы разбирам блиндажи, пулеметные точки. Пехоте легче зайти. А если мы идем с тралами, то пехота идет за нами. Начинают разбирать нас, а пацанов особо не трогаютсказал Белый
Новое оборудование позволило группировке войск "Восток" обнаружить цель ВСУ на большой дальности, заявил оператор-наводчик с позывным Синий.