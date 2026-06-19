В "Востоке" рассказали, как отводят угрозу от мотострелков в Любицком и Зарнице

Механик-водитель "Востока" рассказал о продвижении в Любицком и Зарнице В "Востоке" рассказали, как отводят угрозу от мотострелков в Любицком и Зарнице

Москва19 июн Вести.В районах населенных пунктов Любицкое и Зарница прорвана оборона ВСУ. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель группировки войск "Восток" с позывным Белый.

Поддержку штурмовым группам на земле оказывают всеми возможными способами. Танкисты 29-й армии ведут плотный огонь по позициям противника. Тем самым обеспечивается продвижение мотострелков, отметил он.

Если мы работаем навесными, то мы подготавливаем пехоте место для захода. Мы разбирам блиндажи, пулеметные точки. Пехоте легче зайти. А если мы идем с тралами, то пехота идет за нами. Начинают разбирать нас, а пацанов особо не трогают сказал Белый

Новое оборудование позволило группировке войск "Восток" обнаружить цель ВСУ на большой дальности, заявил оператор-наводчик с позывным Синий.