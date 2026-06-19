В "Востоке" рассказали, как удалось найти минометные расчеты ВСУ

В "Востоке" рассказали, что помогло обнаружить минометные расчеты ВСУ В "Востоке" рассказали, как удалось найти минометные расчеты ВСУ

Москва19 июн Вести.Новое оборудование позволило группировке войск "Восток" обнаружить цель ВСУ на большой дальности. Об этом заявил ИС "Вести" оператор-наводчик этого подразделения с позывным Синий.

Разведка зафиксировала координаты и передала их командованию, отметил он.

Разведка сначала заметила, доложила нашему командованию. Командование дало нам задачу отработать по минометным расчетам. Мы сами конкретно видели выходы, откуда они работают. Подъехали, навелись, отработали. Цель поражена сказал Синий

В районах населенных пунктов Любицкое и Зарница прорвана оборона ВСУ, ранее заявлял механик-водитель с позывным Белый. Наступать штурмовикам помогли танкисты.