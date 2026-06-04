Без брони и в тапочках: бойцы "Востока" застали боевиков ВСУ врасплох при штурме Боевики ВСУ встретили бойцов "Востока" в тапочках

Москва4 июн Вести.Бойцы группировки войск "Восток" смогли незаметно подобраться к наблюдательному пункту противника, при штурме позции украинцев застали в тапочках. Об этом заявил ИС "Вести" командир отделения с позывным Легион.

На позиции, с которой просматривалась местность на несколько километров, дежурили шестеро военнослужащих ВСУ. Тем не менее приближение разведгруппы "Востока" осталось незамеченным, военнослужащие почти сутки передвигались ползком.

Некоторые у них [ВСУ] даже броню не успели надеть. Даже некоторые в тапочках были, потому что они не знали, что мы максимально скрытно можем к ним подойти рассказал Легион

Бойцы Вооруженных сил России продвигаются к западу от Красноармейска в районе населенного пункта Гришино, заявил ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.