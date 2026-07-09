Командир взвода рассказал о двухдневной засаде под носом у ВСУ Российские бойцы двое суток скрывались под забором в 15 метрах от патрулей ВСУ

Москва9 июл Вести.Военнослужащие российской группировки "Центр" двое суток находились под забором всего в 15 метрах от патруля ВСУ, незаметно наблюдая за противником, а затем освободили укрепленный по флангам населенный пункт. Об этом РИА Новости сообщил командир штурмового взвода 228-го полка Дмитрий Макаревич.

По словам офицера, его подчиненным пришлось подойти к поселку и укрыться у забора, откуда они вели наблюдение за неприятелем. Он рассказал, что бойцы просидели там два дня, собирая оперативные сведения и дожидаясь подкрепления в виде нескольких малых пехотных групп.

Двое суток жили под забором сообщил российский военный

Как пояснил Макаревич, к центру поселка нужно было преодолеть открытое поле протяженностью около 800 метров. Военные накапливались прямо под носом у противника, хотя в 15-20 метрах перемещались патрули ВСУ, и продолжали наблюдение до тех пор, пока не собрали достаточно сил для успешного штурма. По его словам, атака началась из центра, чего противник не ожидал: "Все упоры были сделаны на фланги, на заезды".

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