Боец "Востока" рассказал о роли подвалов, выстроенных в Новоселовке Боец "Востока": противник сделал из Новоселовки узел обороны

Москва2 июл Вести.Село Новоселовка расположено рядом с трассой, между городами Гуляйполе и Орехов. Противник сделал из населенного пункта узел обороны. Об этом заявил ИС "Вести" командир мотострелкового батальона группировки войск "Восток" с позывным Орбита.

Военные 38-й бригады "Востока" освободили Новоселовку. Подход к нему был сложным из-за открытой местности. В самом населенном пункте находились подготовленные противником позиции, отметил он.

Противник населенный пункт готовил к обороне. Достаточно много всяких траншей, подвалов, в которых они прятались. И когда штурмовые группы уже зашли, то мы очень много времени потратили на дозачистку сказал Орбита

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