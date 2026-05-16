Комбат рассказал о сложностях при освобождении Чаривного в Запорожье Комбат Склеп: в Чаривном противник засел в домах и перемещался по тоннелям

Москва16 мая Вести.Подразделения группировки войск "Восток" ВС РФ освободили Чаривное в Запорожской области. О сложностях штурма этого села рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову командир батальона с позывным Склеп.

В Чаривном украинские боевики за несколько лет оборудовали разветвленную сеть тоннелей. Пятикилометровые траншеи вели от села в лесные массивы, и главной задачей для нашей разведки было найти входы в эти норы. Противник был почти в каждом доме, а по поверхности перемещался мало.

Деревня относительно небольшая сама по себе, но в чем особенность: две улицы основных и между ними очень большой прогал, до километра - тяжело было перебегать. При зачистке села чуть ли не в каждом доме был обнаружен противник. И было тяжело, что они по поверхности мало ходили рассказал командир батальона

Об освобождении Чаривного сообщило накануне Минобороны РФ. Село взяли под контроль военнослужащие 38-й гвардейской мотострелковой бригады.