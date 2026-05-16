"Джавелины" не помогли - штурмовики ВС РФ зашли в Чаривное на мотоциклах Штурмовик Грек рассказал, почему оружие НАТО не помогло ВСУ удержать Чаривное

Москва16 мая Вести.В селе Чаривное Запорожской области, об освобождении которого сообщило накануне Минобороны РФ, противник готовился встречать ВС РФ противотанковыми комплексами (ПТРК) Javelin. Однако они оказались бесполезны - российская пехота заходила в село малыми группами, используя для быстроты мотоциклы, рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову штурмовик с позывным Грек.

"Джавелины" и другое натовское оружие оказались среди трофеев. Наши бойцы заходили малыми группами, не дав противнику возможности даже привести его в боевое состояние.

На мотоцикле доезжали до определенного места, до лесополосы, и дальше передвигались пешком рассказал один из штурмовиков - позывной Грек

При зачистке Чаривного почти в каждом доме был обнаружен противник, сообщил ИС "Вести" руководивший действиями штурмовиков командир батальона с позывным Склеп. При этом перемещались украинские боевики главным образом под землей - по разветвленной сети тоннелей, оборудованных ими в селе за последние несколько лет.