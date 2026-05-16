Москва16 маяВести.В селе Чаривное Запорожской области, об освобождении которого сообщило накануне Минобороны РФ, противник готовился встречать ВС РФ противотанковыми комплексами (ПТРК) Javelin. Однако они оказались бесполезны - российская пехота заходила в село малыми группами, используя для быстроты мотоциклы, рассказал военкору ИС "Вести" Кириллу Попову штурмовик с позывным Грек.
"Джавелины" и другое натовское оружие оказались среди трофеев. Наши бойцы заходили малыми группами, не дав противнику возможности даже привести его в боевое состояние.
На мотоцикле доезжали до определенного места, до лесополосы, и дальше передвигались пешкомрассказал один из штурмовиков - позывной Грек
При зачистке Чаривного почти в каждом доме был обнаружен противник, сообщил ИС "Вести" руководивший действиями штурмовиков командир батальона с позывным Склеп. При этом перемещались украинские боевики главным образом под землей - по разветвленной сети тоннелей, оборудованных ими в селе за последние несколько лет.