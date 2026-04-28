Командир взвода: РСЗО - приоритетная цель для ВСУ в Новосёловке

Командир взвода назвал приоритеты для ВСУ в Новоселовке Командир взвода: РСЗО - приоритетная цель для ВСУ в Новосёловке

Москва28 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут систематическую охоту на российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в боях у села Новоселовка в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода с позывным Смоленск.

Современные усовершенствованные установки РСЗО защищены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительными экранами от беспилотников (БПЛА). Такие установки способны работать в режиме 24/7, отметил командир.

Для противника система залпового огня - цель номер один, приоритетная. Постоянно ведется охота за нами. Выезжает сначала группа прикрытия, пост воздушного наблюдения уточнил Смоленск

Между тем ВСУ отошли из лесополосы Новоселовки на юг, заявил механик-водитель с позывным Нема.