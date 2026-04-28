Москва28 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут систематическую охоту на российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) в боях у села Новоселовка в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" командир взвода с позывным Смоленск.
Современные усовершенствованные установки РСЗО защищены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дополнительными экранами от беспилотников (БПЛА). Такие установки способны работать в режиме 24/7, отметил командир.
Для противника система залпового огня - цель номер один, приоритетная. Постоянно ведется охота за нами. Выезжает сначала группа прикрытия, пост воздушного наблюденияуточнил Смоленск
Между тем ВСУ отошли из лесополосы Новоселовки на юг, заявил механик-водитель с позывным Нема.