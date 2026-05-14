Штурмовики "Центра" лишили ВСУ в Новопавловке снабжения, а потом "накормили" Штурмовики группировки "Центр" рассказали, как зашли на окраины Новопавловки

Москва14 мая Вести.Российские военные закрепились на окраинах стратегически важного села Новопавловка, расположенного на пересечении ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. О грамотной тактике штурмовиков 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали ИС "Вести" сами участники событий.

Штурмовики добирались до указанного рубежа двойками на мотоциклах. Детали рассказал замполит 5-й штурмовой роты 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Максим Степаненко.

Нужно было использовать преимущество мотоцикла в скорости. 10 километров нужно было пересечь, пока было временное окно, то есть воздействия с воздуха было не настолько много. Подсчитали время, выждали и отправили мотоциклистов на указанный рубеж, чтобы закрепиться в Новопавловке рассказал Степаненко

Маршрут движения спланировали заранее с помощью дрона-разведчика. С воздуха же провели разминирование. Подробности рассказал командир отдельного разведывательного взвода 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Виталий Сахнов.

Задача первая была своевременно вскрыть противника, его первые рубежи, которые в основном и мешали продвижению всей нашей группировки. Заранее вскрыли практически всю ЛБС, все первое эшелонирование противника. Основные точки, логистику противника, которые были [обеспечены] подвозами. Они там себя чувствовали вольготно, катались на машинах, на ББМах, на бронетехнике, на квадриках - то есть проблем у них в этом не было. Поставили ждунов, поставили правильные расчеты, отрезали их логистику, поуничтожали технику. Они перестали вообще подвоз осуществлять. Получилось, у них произошло голодание, и в этот момент у нас штурмовики, скажем так, "накормили" их сообщил Сахнов

В самой Новопавловке противник выстроил мощные оборонительные рубежи и готовится к обороне, сообщил начальник расчета разведывательных БПЛА 137-ой отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Владислав Жилкин.

Все пути подвоза, логистика вся обеспечена дронами, НРТК - наземными дронами. Противник практически не двигается, выходит за редким случаем забрать ту же посылку и обратно прячется в нору. Бывает норка - вообще два штыка лопаты и веточками закидана. Бывает очень хорошее укрепление, в котором они могут сидеть очень долго, и сложно их оттуда выкурить. Противник готовится, он копается сейчас и в тылу, куда мы очень скоро придем рассказал Жилкин

Тем временем в Сумской области, где расширяют буферную зону бойцы группировки "Север", украинские боевики пытаются укрыться среди гражданских. Об этом накануне рассказал ИС "Вести" командир штурмовой группы с позывным Моряк.