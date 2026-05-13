Москва13 мая Вести.Пока бойцы группировки "Север" расширяют буферную зону в Сумской области, ВСУ пытаются укрыться среди гражданских, рассказал ИС "Вести" командир штурмовой группы с позывным Моряк.

По его словам, стрелкового боя противник боится, поэтому все чаще пытается остановить российские штурмовые группы с помощью дронов. Пехота противника бежит с позиций. К своим нельзя — ждут заградотряды, поэтому боевики стараются эвакуироваться.

ВСУ переодевались и тоже уходили, в гражданское переодевались и покидали [позиции] говорит Моряк

Такие уловки не срабатывают — российские войска рассекречивают беглецов, а мирные жители Сумской области не раз становились мишенью для ВСУ.

Мне кажется, на работу ездят со страхом, что в них прилетит какой-то FPV-дрон, просто гражданские люди боятся — дома сидят отметил он

Сегодня ВС РФ движутся вглубь обороны противника, расширяя зону контроля. По данным Генштаба ВС России с начала года российской армией освобождено более 80 населенных пунктов. Около 35% — в зоне ответственности группировки войск "Север".