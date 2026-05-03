Москва3 мая Вести.Российская армия сохраняет инициативу на константиновском направлении. Об этом заявил ИС "Вести" техник БПЛА группировки войск "Юг" с позывным Масяня.

Украинские подразделения прикрываются мирными жителями как живым щитом, пытаясь замедлить продвижение российских штурмовых групп, отметил Масяня.

Они стараются прятаться в жилых домах. Там, где мирные люди живут, стараются там спрятать технику. Допустим, заехала бронемашина, становится под жилой дом, где, соответственно, видео: днем люди выходят, возле подъезда что-то делают. Кто-то чай варит, потому что у них плохо с электричеством и газом, кто костер палит, кто что делает. И противник ставит машины прямо, можно сказать, под подъездами