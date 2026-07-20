Боец ВС РФ рассказал о тактике боевиков ВСУ в Славянске Командир Легион: ВСУ в Славянске используют для обороны жилую застройку

Москва20 июл Вести.Украинские боевики в Славянске в ДНР используют жилую застройку в качестве оборонительных позиций и укрытий, сообщил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Легион.

В комментарии ТАСС он отметил, что речь идет, в частности, о пятиэтажных домах.

Населенный пункт они используют больше для укрытия, это чисто городскую застройку… Если это пятиэтажный дом, то выбивают стены между квартирами, дабы был свободный проход по всему этажу рассказал Легион

Кроме того, по словам российского военнослужащего, если украинские боевики находятся в частном секторе, "то они делают также подземные проходы в земле, скажем так, роют окопы между дворами, дабы не обходить, для удобства перемещения".

По словам Легиона, российским бойцам осталось преодолеть примерно восемь километров до Славянска. Сейчас, как заметил военнослужащий, позиции ВС РФ расположены на возвышенностях. Это дает им преимущество над находящимися в городе украинскими формированиями.