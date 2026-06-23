Москва23 июн Вести.Российские военные развивают наступление на укрепленные позиции ВСУ в Донбассе. Большое наступление идет на линию обороны противника – Славянск и Краматорск, заявил ИС "Вести" военкор Владимир Разин.

И здесь нельзя говорить о темпах, темп не спринтерский в нашем наступлении. По сравнению с осенью, зимой, темпы действительно снизились, но этому есть определенные логические объяснения. Это и городская застройка Константиновки, и линия обороны противника, которая была выстроена вокруг Рай-Александровки в районе Красного Лимана, где также продвигаются наши штурмовые группы. Мы продвигаемся в городской высотной застройке на юге Красного Лимана, и это тоже очень важно, это восточный въезд в Славянск пояснил Разин

Военкор подчеркнул, что взлом такой линии обороны требует кропотливого подхода.

Здесь на земле мы видим, что продвижение идет. Спринтерские темпы совершенно не нужны, потому что взлом такой линии обороны, которая годами противником выстраивалась, по определению быстрым быть не может, но это качественно, и мы это видим по факту констатировал Разин

Во вторник, 23 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки освободили от украинских боевиков 128 зданий в Константиновке.