Москва24 июн Вести.Славянск и Краматорск станут следующим направлением для российских военных после освобождения Константиновки и Красного Лимана, сообщил ИС "Вести" военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин.

У ВСУ даже негласное "соревнование": кто быстрее сдаст Красный Лиман или Константиновку И там, и там идут завершающие фазы освобождения этих городов. А дальше у нас начало нашей главной операции летней кампании на территории Донецкой Народной Республики — это Славянск и Краматорск. Это два единственных крупных города, которые остались не освобожденные сейчас на территории ДНР отметил он

При этом, указал военкор, украинская сторона соорудила в данных населенных пунктах серьезные укрепления.

Есть данные нашей разведки, что ВСУшники переформатируют не только промышленные предприятия под свои укрепрайоны, но и медицинские учреждения, школы. И это уже классика для ВСУ, они не гнушаются ничем сказал Кукушкин

В Минобороны РФ в среду, 24 июня, заявили, что штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают наступление на юго-западе Константиновки. За сутки, уточнили в ведомстве, там было освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих.