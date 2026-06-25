Москва25 июн Вести.Российская армия подошла на расстояние 10 км к Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал информационной службе "Вести" военкор Владимир Разин.

Вооруженные силы России продвигаются к Славянску и Краматорску с нескольких направлений: Константиновка, Рай-Александровка и Красный Лиман, отметил военкор.

Давим с южной и с восточной сторон. Мы достаточно близко уже подошли к агломерации, где-то на расстояние 10 км, где-то чуть больше, но это дает уже больше возможностей для работы как нашей артиллерии, так и нашим беспилотчикам для поражения целей, для перерезания логистики в этой агломерации. Достаточно тяжело, но двигаются наши штурмовые группы