ВС РФ продвигаются к восточным окраинам села Каленики на славянском направлении Военкор Разин заявил об успехах ВС РФ в районе села Каленики в ДНР

Москва24 апр Вести.Российские войска успешно продвигаются на славянском направлении в районе сел Рай-Александровка и Каленики в Донецкой Народной Республике. Об этом военный корреспондент Владимир Разин сообщил в интервью ИС "Вести".

За Рай-Александровку идут серьезные бои, потому что противник акцентирует большое внимание на этом направлении, подчеркнул журналист.

На славянском направлении, в районе Рай-Александровки успехи есть. Успехи есть со стороны Калеников, это с восточного фланга, там находится меловой карьер, как раз-таки в этом районе наши войска сейчас и продвигаются к восточным окраинам этого населенного пункта. Вместе с этим также с южной стороны, со стороны лесного массива, который прикрывает Рай-Александровку, также сейчас идут достаточно серьезные бои, и противник очень большой акцент делает на это направление, понимая, какую важность имеет Рай-Александровка к восточному флангу непосредственно Славянска рассказал Разин

Также военкор сообщил, что российская армия увеличила напор в районе Константиновки и движется с восточных окраин города малыми группами.