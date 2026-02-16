Москва18 мая Вести.Российские бойцы ведут активные бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на славянском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в мессенджере MAX.

Продвижение ВС РФ в этом направлении он назвал "очень важным".

Войска ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки заявил Пушилин

Ранее советник главы региона Игорь Кимаковский рассказал ИС "Вести", что российские бойцы заходят в Рай-Александровку и пробуют там закрепиться. Он добавил, что высоты вокруг села штурмуют подразделения "Южной" группировки войск и Добровольческий корпус.