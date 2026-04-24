На донецком фронте бойцы ВС РФ приблизились к противнику на стрелковую дистанцию Военкор Разин: ВС РФ навязывают противнику стрелковый бой на донецком фронте

Москва24 апр Вести.Российские подразделения на донецком фронте смогли приблизиться к позициям противника на дистанцию стрелкового боя. Об этом военный корреспондент Владимир Разин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, бойцам помогла нелетная для украинских беспилотников погода, которая продолжалась в течение двух суток.

Донецкий фронт кипит в Донецкой Народной Республике. Вот вчера-позавчера погода достаточно плохая была, нелетная, что, соответственно, отразилось на поле боя, где в каких-то моментах сложно было какой-то участок преодолеть из-за большого количества беспилотников в воздухе. Но как раз-таки вот такой перерыв практически в двое суток достаточно, скажем так, нам на руку сыграл. И теперь мы приблизились где-то на дистанцию стрелкового боя. А в стрелковом бою мы прекрасно знаем, как ведет себя противник и как показывают себя наши штурмовые группы рассказал Разин

Также военный корреспондент сообщил, что российские войска успешно продвигаются на славянском направлении в районе сел Рай-Александровка и Каленики в ДНР.