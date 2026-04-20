Военкор Гавриш: войска ВС РФ находятся на подступах к Рай-Александровке

Москва20 апр Вести.Вооруженные силы РФ находятся на подступах к Рай-Александровке в Донецкой Народной Республике. Об этом информационной службе "Вести" сообщил военкор Алексей Гавриш.

По его словам, бои на славянско-краматорском направлении не прекращаются. Противник начинает переходить от тактики контратак к тактике глухой обороны, ожидая усиления наступления ВС РФ.

Если говорить про славянско-краматорскую агломерацию, то нужно отметить, что сейчас наши войска находятся на подступах к одному из важнейших узлов обороны у противника – Рай-Александровке. Наступают как раз с флангов со стороны Липовки, со стороны Калеников. Это один из самых важных узлов обороны, который находится к востоку от канала Северский Донец – Донбасс. После его взятия наши войска будут иметь контроль своими беспилотными аппаратами над подступами к этим городам, что существенно усложнит противнику жизнь сообщил Гавриш

Военный корреспондент отметил, что уже сейчас российские войска наносят удары по противнику с помощью артиллерии и БПЛА, отрезают пути логистики.

Ранее военный аналитик Андрей Марочко сообщил о безжалостном отношении командования Вооруженных сил Украины к своим солдатам, воюющим в селе Рай-Александровка Донецкой Народной Республики.