Военкор Разин рассказал о продвижении ВС РФ к Славянску и Краматорску Военкор Разин: ВС РФ движутся к Славянску и Краматорску с нескольких направлений

Москва5 авг Вести.Армия России ежедневно продвигается к Славянску и Краматорску, вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы ВС РФ. Об этом рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

По его словам, продвижение российских войск к Славянску и Краматорску идет каждый день, причем сразу с нескольких направлений.

Продвижение каждый день продолжается, и продолжается оно сразу с нескольких направлений, как с Константиновки, можно сказать, по основной трассе в сторону Алексеево-Дружковки, за которую идут бои, также на фланге от Константиновки сразу с нескольких сторон. На восточном фланге освобожден населенный пункт Стенки, соответственно, здесь увеличивается плацдарм продвижения в сторону Дружковки и Алексеево-Дружковки. Также с освобождением населенных пунктов Торское и Красный Кут увеличивается западный плацдарм наступления на Дружковку, и наше продвижение с этой стороны продолжается сообщил военкор

Продолжается и продвижение в районе Николаевки.

Со стороны Николаевки, к которой мы приближаемся, также продолжается наше движение и достаточно серьезный напор на противника, потому что на территории Николаевки расположена Славянская ТЭС. Это очень серьезный стратегический объект для наступления – и сейчас для обороны противника. Но в дальнейшем, при освобождении, это будет очень серьезный плацдарм для нашего дальнейшего наступления как на Славянск, так и на Краматорск. Поэтому вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы и внимание с нашей стороны сообщил Разин

Также каждый день увеличивается боевая работа по логистике противника.

Как по мостам, так и по дорогам. По любым подъездным, полевым трассам – совершенно неважно. Каждый день давление и удары по этим дорогам увеличиваются рассказал военкор

Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что украинские боевики планируют использовать немощных жителей, оставшихся в Славянске, в качестве живого щита.