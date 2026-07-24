В Николаевке ДНР ВСУ пытаются действовать с помощью наземных роботов Военкор: ВСУ пытаются действовать в Николаевке с помощью наземных роботов

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются действовать в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР) с помощью наземных робототехнических комплексов (НРТК), которые уничтожаются российскими военными. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Владимир Разин.

Российская армия продвигается к Славянску и Краматорску с нескольких направлений, в том числе через Николаевку, к которой удалось подойти после освобождения Рай-Александровки, отметил Разин.

В Николаевку уже давно транспорт противника заехать не может. По большей части противник там пытается действовать с помощью НРТК, и по ним, соответственно, наши беспилотники также отрабатывают очень прицельно и точечно, и пехота противника в Николаевке уже достаточно давно имеет очень большие проблемы с подпиткой рассказал военкор

Ранее Владимир Разин сообщил, что перед Славянском и Краматорском российские военные формируют финальный плацдарм для дальнейшего взятия населенных пунктов под контроль.