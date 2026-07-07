Москва7 июл Вести.В донецком поселке Николаевка ВС РФ перерезали транспортные пути для ВСУ, сообщил ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин.

На данный момент перед военнослужащими стоит задача перерезать логистику вокруг Славянска и Краматорска, подчеркнул он.

С каждым шагом, с приближением к этим городам, нашим беспилотникам, нашим артиллеристам становится все легче это делать, и становится все больше целей. Немного с другой стороны, в направлении Славянска, работают в Николаевке. И вот в Николаевке у противника нет возможности так же, как это было до этого в Константиновке, пользоваться наземным транспортом. То есть наши операторы беспилотной авиации максимально перерезают дороги