Поддубный: ВС РФ взяли под огневой контроль логистику ВСУ в Константиновке

Москва24 апр Вести.В Константиновке ВС РФ взяли под огневой контроль логистические коммуникации ВСУ. Об этом в своем МАКС-канале сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Он добавил, что в самом городе позиции ВСУ обрабатываются ВКС РФ.

рассказал Поддубный

Ранее военкор Владимир Разин сообщил, что ВСУ начали оттягивать свои подразделения БПЛА из Константиновки. По его словам, в Константиновку и Дружковку уже не могут попасть подкрепления ВСУ из-за плотного огневого контроля ВС РФ.