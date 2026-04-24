Москва24 апрВести.В Константиновке ВС РФ взяли под огневой контроль логистические коммуникации ВСУ. Об этом в своем МАКС-канале сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.
Он добавил, что в самом городе позиции ВСУ обрабатываются ВКС РФ.
Ранее военкор Владимир Разин сообщил, что ВСУ начали оттягивать свои подразделения БПЛА из Константиновки. По его словам, в Константиновку и Дружковку уже не могут попасть подкрепления ВСУ из-за плотного огневого контроля ВС РФ.