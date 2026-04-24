ВСУ начали оттягивать свои расчеты БПЛА из Константиновки, сообщил военкор Военкор Разин: ВСУ оттягивают свои расчеты БПЛА из Константиновки в ДНР

Москва24 апр Вести.Украинские боевики начали оттягивать свои расчеты беспилотников из Константиновки в Донецкой Народной Республике из-за напора российских войск. Об этом военный корреспондент Владимир Разин сообщил в интервью ИС "Вести".

По дороге из Константиновки в Дружковку противник уже практически не может проехать, так как она находится под постоянным контролем ВС РФ, добавил журналист.

Также и в Константиновке увеличили мы свой напор, и движение идет в частном секторе с восточных окраин небольшими группами… Здесь нужно сказать, противник начал оттягивать уже свои расчеты БПЛА из города, понимая, насколько тяжело и насколько под прицелом все находится в Константиновке… Противник переходит на пешие переброски своего личного состава в город рассказал Разин

Наступление российских войск идет и с западной стороны Константиновки в районе населенных пунктов Ильинка и Бересток, что важно для выдавливания противника на северные окраины города, подытожил военкор.