Эксперт Кнутов: на Украине начинают признавать, что ВСУ сдаются в Константиновке

Москва14 апр Вести.На Украине уже начинают признавать неизбежность оставления Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), ведь дроноводы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены уходить в соседнюю Дружковку. Об этом рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Противник уже дрогнул… Отход украинских дроноводов в Дружковку говорит о том, что дела украинских военных непосредственно в Константиновке, честно говоря, плохи. И об этом пишут и сами украинские Telegram-каналы. Там как раз разбирается ситуация такая, что Константиновка фактически сдается отметил Кнутов

Он добавил, что российская армия провела изоляцию района боевых действий в Константиновке, взяв город в клещи.

Главное достоинство той операции, которая проводится в Константиновке, то, что идет одновременное наступление и давление на противника с нескольких сторон. С одной стороны, идет охват, изоляция района боевых действий, и она практически проведена. А с другой стороны, мы внутри уничтожаем противника, ему отступать некуда в силу того, что дороги перекрыты… И в то же время сопротивляться бесполезно. При грамотном подходе командиров к личному составу там противнику надо сдаваться уверен военный эксперт

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Константиновке идут ожесточенные бои в районе промзоны и железнодорожного вокзала.