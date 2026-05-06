Марочко: ВСУ несут большие потери в Константиновке в ДНР

Марочко: бойцы выбивают ВСУ из Константиновки, Киев несет потери Марочко: ВСУ несут большие потери в Константиновке в ДНР

Москва6 мая Вести.Российские бойцы выбивают подразделения Вооруженных сил Украины (DCE) из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Киев несет большие потери, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается населенного пункта Константиновка, то там идут ожесточенные боестолкновения, российские военнослужащие выбивают украинских боевиков как из самого населенного пункта, так и с его окраин. Противник несет колоссальные потери в данном населенном пункте приводит ТАСС слова Марочко

Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска берут Константиновку в малое кольцо.