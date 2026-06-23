Марочко заявил, что Киев оттягивает силы с окраин Константиновки Марочко: командование ВСУ оттягивает силы с окраин Константиновки

Москва23 июн Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттягивает украинских боевиков с северных и северо-западных окраин Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что российские бойцы планомерно зачищают Константиновку от разрозненных отрядов ВСУ.

По моей информации, украинские боевики начали оттягивать силы и средства из Константиновки. По сути, все эти районы [северные и северо-западные окраины Константиновки] перешли в так называемую серую зону цитирует агентство эксперта

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы за сутки освободили 103 здания в Константиновке.